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Зеленский о контрнаступлении: У россиян еще есть время уйти, иначе – уничтожим

Ирина БалачукПонедельник, 3 апреля 2023, 14:00
Зеленский о контрнаступлении: У россиян еще есть время уйти, иначе – уничтожим
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что все временно оккупированные территории Украины будут освобождены, поэтому если российские войска не уйдут оттуда, то их уничтожат.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление президента во время поездки в с. Ягодное Черниговской области 3 апреля

Прямая речь Зеленского: "Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим".

Детали: Президент не рассказал, когда именно ВСУ будут готовы к контрнаступлению, но заверил, что военные готовятся, "чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю".

Также сообщается, что в годовщину освобождения села Ягодное Зеленский посетил школу, в подвале которой российские захватчики почти месяц держали мирных жителей в заложниках.

Вместе с президентом школу посетили вице-канцлер Германии Роберт Габек, посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель ОП Андрей Ермак.

ВИДЕО ДНЯ

  • 3 марта 2022 года российские захватчики вошли в Ягодное Черниговской области. Они выгнали жителей из их домов и согнали в школьный подвал.
  • В подвале школы площадью 197 кв. м оккупанты удерживали 367 человек, из них 50 детей и несколько младенцев, самому маленькому ребенку было 1,5 месяца.
  • 11 жителей села умерли, не выдержав нечеловеческих условий, еще 10-х россияне расстреляли.

Темы: Черниговская областьвойнадеоккупацияконтрнаступление
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