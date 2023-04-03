Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о контрнаступлении: У россиян еще есть время уйти, иначе – уничтожим

Ирина БалачукПонедельник, 3 апреля 2023, 14:00
Зеленский о контрнаступлении: У россиян еще есть время уйти, иначе – уничтожим
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что все временно оккупированные территории Украины будут освобождены, поэтому если российские войска не уйдут оттуда, то их уничтожат.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление президента во время поездки в с. Ягодное Черниговской области 3 апреля

Прямая речь Зеленского: "Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим".

Реклама:

Детали: Президент не рассказал, когда именно ВСУ будут готовы к контрнаступлению, но заверил, что военные готовятся, "чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю".

Также сообщается, что в годовщину освобождения села Ягодное Зеленский посетил школу, в подвале которой российские захватчики почти месяц держали мирных жителей в заложниках.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с президентом школу посетили вице-канцлер Германии Роберт Габек, посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель ОП Андрей Ермак.

  • 3 марта 2022 года российские захватчики вошли в Ягодное Черниговской области. Они выгнали жителей из их домов и согнали в школьный подвал.
  • В подвале школы площадью 197 кв. м оккупанты удерживали 367 человек, из них 50 детей и несколько младенцев, самому маленькому ребенку было 1,5 месяца.
  • 11 жителей села умерли, не выдержав нечеловеческих условий, еще 10-х россияне расстреляли.

Темы: Черниговская областьвойнадеоккупацияконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Убийство пропагандиста Татарского: россияне опубликовали видео с задержанной девушкой
Зеленский отреагировал на убийство пропагандиста Татарского в Петербурге
ПВО установили возле резиденции Путина в Сочи – СМИ
Из российского плена вернули еще 12 украинцев
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: