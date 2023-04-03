Зеленский о контрнаступлении: У россиян еще есть время уйти, иначе – уничтожим

Президент Владимир Зеленский заявил, что все временно оккупированные территории Украины будут освобождены, поэтому если российские войска не уйдут оттуда, то их уничтожат.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление президента во время поездки в с. Ягодное Черниговской области 3 апреля

Прямая речь Зеленского: "Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим".

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Детали: Президент не рассказал, когда именно ВСУ будут готовы к контрнаступлению, но заверил, что военные готовятся, "чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю".

Также сообщается, что в годовщину освобождения села Ягодное Зеленский посетил школу, в подвале которой российские захватчики почти месяц держали мирных жителей в заложниках.

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Вместе с президентом школу посетили вице-канцлер Германии Роберт Габек, посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель ОП Андрей Ермак.