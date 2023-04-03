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Корниенко объяснил, почему экс-ОПЗЖ поддерживает "Слугу народа" в Раде

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 15:17
Корниенко объяснил, почему экс-ОПЗЖ поддерживает Слугу народа в Раде
александр корниенко, фото УП

Бывшие члены ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" поддерживают депутатов от "Слуги народа" во время важных голосований в Раде по собственной инициативе, а не в результате кулуарных договоренностей.

Источник: первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Смотрите, это же не наша ответственность, что они что-то голосуют. Мы же не стоим у них перед лицом с кнутом и не заставляем их голосовать. Они так определили, что будут голосовать.

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Упрекать, что определенные решения приняты с голосами каких-то фракций... А почему мы тогда не упрекаем, что определенные решения не приняты голосами оппозиции, например? Но они в обществе очень воспринимались бы, толерировались. Стамбульская конвенция – хрестоматийный пример".

Детали: В то же время Корниенко признает, что политические тезисы, которые пропагандировали в свое время члены ОПЗЖ, повлияли на то, что в Украине создалась "какая-то почва для российского вторжения".

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Напомним: Во время широкомасштабной войны депутатские группы "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины", которые ранее образовывали в Верховной Раде фракцию "Оппозиционная платформа - за жизнь" и были в оппозиции к действующей власти, больше не критикуют президента Владимира Зеленского и поддерживают инициативы его команды.

В обеих группах отмечают, что во время войны "оппозиционный хейт" и "политические игрища" несвоевременны.

Темы: Слуга народаОПЗЖВерховная Рада
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