Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Корниенко объяснил, почему экс-ОПЗЖ поддерживает "Слугу народа" в Раде

"Украинская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 15:17
Корниенко объяснил, почему экс-ОПЗЖ поддерживает Слугу народа в Раде
александр корниенко, фото УП

Бывшие члены ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" поддерживают депутатов от "Слуги народа" во время важных голосований в Раде по собственной инициативе, а не в результате кулуарных договоренностей.

Источник: первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Смотрите, это же не наша ответственность, что они что-то голосуют. Мы же не стоим у них перед лицом с кнутом и не заставляем их голосовать. Они так определили, что будут голосовать.

Упрекать, что определенные решения приняты с голосами каких-то фракций... А почему мы тогда не упрекаем, что определенные решения не приняты голосами оппозиции, например? Но они в обществе очень воспринимались бы, толерировались. Стамбульская конвенция – хрестоматийный пример".

Детали: В то же время Корниенко признает, что политические тезисы, которые пропагандировали в свое время члены ОПЗЖ, повлияли на то, что в Украине создалась "какая-то почва для российского вторжения".

Напомним: Во время широкомасштабной войны депутатские группы "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины", которые ранее образовывали в Верховной Раде фракцию "Оппозиционная платформа - за жизнь" и были в оппозиции к действующей власти, больше не критикуют президента Владимира Зеленского и поддерживают инициативы его команды.

ВИДЕО ДНЯ

В обеих группах отмечают, что во время войны "оппозиционный хейт" и "политические игрища" несвоевременны.

Темы: Слуга народаОПЗЖВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Слуга народа
Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания
В "Слуге народа" хотят разрешить ученым отказываться от научных степеней
ДТП с нардепом-"слугой": драгер показал, что водитель был трезв
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: