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Из российского плена вернули еще 12 украинцев

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 17:22
Из российского плена вернули еще 12 украинцев
фото Координационного штаба

Украина вернула еще 12 своих граждан из российского плена, среди них пятеро тяжелораненых.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленнымиСБУ

Дословно: "Из неволи освобождены 12 украинцев: 10 военных и двое гражданских.

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Десять защитников относятся к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытное и Орехово-Васильевка в Донецкой области, вблизи Кременной и Червонопоповки на Луганщине.

Также возвращены двое гражданских, которых агрессор удерживал как заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя".

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Детали: Указано, что освобожденные военные принадлежат к Вооруженным силам Украины, в частности, 518 отдельному батальону специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, 57-му отдельному стрелковому батальону.

Напомним: 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными.

Это соответствует требованиям международного гуманитарного права. В то же время государство-агрессор решило отпустить только пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции.

"Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость в отношении тяжелораненых и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников", - подчеркивают в координационном штабе.

Указано, что с начала широкомасштабного вторжения из плена освобождено 2005 украинцев.

Темы: пленныевойна
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