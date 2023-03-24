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Украина передала РФ всех тяжелораненых пленных, которых можно транспортировать

Валентина РоманенкоПятница, 24 марта 2023, 12:12
Украина передала РФ всех тяжелораненых пленных, которых можно транспортировать
иллюстративное фото с сайта "АрміяInform"

Украина передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых позволяло транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения РФ.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Следуя международным обязательствам, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне.

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В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право, объясняют в штабе.

Дословно: "Вместе с тем государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также тех, которые попали в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

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Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны были возвращены Украине путем репатриации без всяких условий. Несмотря на это Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать в места их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая нечеловеческие условия пребывания в неволе.

Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессора, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины".

Темы: пленныевойнаправа человека
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