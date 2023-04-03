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СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому блогеру-миллионнику

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 18:09
СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому блогеру-миллионнику
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что находясь на территории страны-агрессора, Подоляка активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб.

Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева.

Во время эфиров призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок в уничтожении гражданской инфраструктуры нашего государства.

Также пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте через собственный сайт и каналы в Ютуб, Рутуб и Телеграмм, которые насчитывают несколько миллионов подписчиков.

Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Дословно: "Сейчас фигурант находится на территории РФ. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности".

Темы: СБУпропагандавойна
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