Оккупанты обустроили двойную линию окопов в Крыму: спутниковые снимки
Российские военные обустроили двойную линию окопов на севере оккупированного Крыма.
Источник: Схемы со ссылкой на спутниковые снимки и заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого
Детали: Спутниковые снимки демонстрируют появление новых фортификационных сооружений с двух сторон от трассы Е-105 и у озера Сиваш, в районе пункта пропуска "Армянск" и Перекопского вала.
"Схемы" сообщают, что в ноябре прошлого года линия окопов уже была видна, ее разветвили до марта. Линии соединены траншеями, а между ними обустроены позиции военной техники.
Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий отметил, что больше всего Россия укрепляет именно север Крыма:
Прямая речь: "Инфраструктура поддерживается в боевой готовности: мощный сухопутный и авиационный компонент, расположенный на территории Крыма, боевые самолеты – (их) около девяноста, это шестьдесят, около шестидесяти боевых вертолетов, находящихся на территории Крыма.
Была создана группировка, оборонительная группировка, которая осуществляет на сегодняшний день мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений, оборудованию линии обороны".
Что этому предшествовало:
- 24 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к деоккупации Крыма.
- Назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Украина не сможет деоккупировать полуостров благодаря фортификации и формированию обороны.