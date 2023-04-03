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Оккупанты обустроили двойную линию окопов в Крыму: спутниковые снимки

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 19:19
Оккупанты обустроили двойную линию окопов в Крыму: спутниковые снимки
Фото Maxar, Схемы

Российские военные обустроили двойную линию окопов на севере оккупированного Крыма.

Источник: Схемы со ссылкой на спутниковые снимки и заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого

Детали: Спутниковые снимки демонстрируют появление новых фортификационных сооружений с двух сторон от трассы Е-105 и у озера Сиваш, в районе пункта пропуска "Армянск" и Перекопского вала.

Село Филатовка, оккупироввнный Крим, фото 13 березня
Село Филатовка, оккупироввнный Крим, фото 13 березня

"Схемы" сообщают, что в ноябре прошлого года линия окопов уже была видна, ее разветвили до марта. Линии соединены траншеями, а между ними обустроены позиции военной техники.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий отметил, что больше всего Россия укрепляет именно север Крыма:

Прямая речь: "Инфраструктура поддерживается в боевой готовности: мощный сухопутный и авиационный компонент, расположенный на территории Крыма, боевые самолеты – (их) около девяноста, это шестьдесят, около шестидесяти боевых вертолетов, находящихся на территории Крыма. 

Была создана группировка, оборонительная группировка, которая осуществляет на сегодняшний день мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений, оборудованию линии обороны".

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Что этому предшествовало: 

  • 24 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к деоккупации Крыма.
  • Назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов утверждает, что Украина не сможет деоккупировать полуостров благодаря фортификации и формированию обороны.

Темы: Крымстроительствовойна
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