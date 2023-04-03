Минспорта придумало наказание для федераций, которые не будут бойкотировать россиян

Министерство молодежи и спорта намерено лишать статуса национальных те федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

Источник: Минмолодежьспорта у себя на сайте

Детали: Министерство разработало проект постановления, которое предоставит ему возможность лишать всеукраинские спортивные федерации статуса национальных, если их спортсмены будут участвовать в международных спортивных мероприятиях, в которых также соревнуются российские и белорусские спортсмены.

Минспорта сообщило также, что сейчас прорабатывает вопрос поддержки национальных федераций, в отношении которых могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях.

Кроме того, министерство вместе с СБУ работает над санкциями для спортивных федераций и их членов за совершение действий, "которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства".

Что предшествовало: 31 марта Кабинет министров принял "протокольное" решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, в которых участвуют спортсмены из России или Беларуси.