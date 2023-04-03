Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минспорта придумало наказание для федераций, которые не будут бойкотировать россиян

Евгений КизиловПонедельник, 3 апреля 2023, 21:56
Минспорта придумало наказание для федераций, которые не будут бойкотировать россиян
министр молодежи и спорта вадим гутцайт, фото уп

Министерство молодежи и спорта намерено лишать статуса национальных те федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

Источник: Минмолодежьспорта у себя на сайте

Детали: Министерство разработало проект постановления, которое предоставит ему возможность лишать всеукраинские спортивные федерации статуса национальных, если их спортсмены будут участвовать в международных спортивных мероприятиях, в которых также соревнуются российские и белорусские спортсмены.

Минспорта сообщило также, что сейчас прорабатывает вопрос поддержки национальных федераций, в отношении которых могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях.

Кроме того, министерство вместе с СБУ работает над санкциями для спортивных федераций и их членов за совершение действий, "которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства".

Что предшествовало: 31 марта Кабинет министров принял "протокольное" решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, в которых участвуют спортсмены из России или Беларуси.

Темы: спортКабинет министровРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон в Пекине призвал лидера Китая убедить Россию прекратить войну в Украине

В Украине вскоре снова выпадет снег, вернутся ночные морозы

Три российских МиГа вылетели из Беларуси в РФ

фотоВо Львове сносят самострой УПЦ МП

фото, видео Журналисты нашли "небольшой дом" митрополита Павла на 580 квадратов

У 86-летнего Берлускони диагностировали лейкемию – СМИ

Все новости...
спорт
Украинский стронгмен Кордияка получил титул самого сильного человека Европы
Российская война убила более 260 украинских спортсменов – министр
Столичный "Сокол" второй раз подряд стал чемпионом Украины по хоккею
Последние новости
14:44
видео"Крепость Бахмут": пограничники показали ближний бой и выход из окружения
14:40
Смерть бойца ТРО на границе с Беларусью: расследование продолжается, подозрения до сих пор нет
14:35
На войне погиб музыкант и дирижер Константин Старовицкий
14:20
Стоимость нового пакета военной поддержки Литвы составит около 41 млн евро
14:20
Штутгартский музей убрал подпись "русская художница" в информации об Александре Экстере
14:20
Путин на встрече с гауляйтерами с Украины признал, что ВСУ наносят ущерб армии РФ
14:17
Подоляк заявил, что Украина не собирается торговаться с Россией по Крым
14:06
Макрон в Пекине призвал лидера Китая убедить Россию прекратить войну в Украине
13:59
В КГГА подсчитали количество туристов в столице за 2022 год
13:58
Курс валют на 6 апреля: гривня слабеет против доллара и евро
Все новости...
Реклама: