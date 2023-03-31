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Кабмин решил, что Украина должна бойкотировать соревнования, где участвуют россияне и белорусы

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 02:51
Кабмин решил, что Украина должна бойкотировать соревнования, где участвуют россияне и белорусы
Украинские спортсмены. Фото GETTY IMAGES

Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси.

Источник: министр КМУ Олег Немчинов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта (министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта – ред.) о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024 – ред.) только там, где нет россиян. Соответственно, участие за пределами этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной".

Детали: На сайте правительства Украины соответствующее "протокольное решение" еще не опубликовано. Пока неизвестно, как именно оно будет действовать.

Это решение стало ответом украинского правительства на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета относительно участия в соревнованиях атлетов из России и Беларуси.

Согласно решению МОК, федерациям рекомендовано возвращать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Однако только в индивидуальных соревнованиях, а не в командных стартах.

Темы: Кабинет министровспорт
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