Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин решил, что Украина должна бойкотировать соревнования, где участвуют россияне и белорусы

"Украинская правда"Пятница, 31 марта 2023, 02:51
Кабмин решил, что Украина должна бойкотировать соревнования, где участвуют россияне и белорусы
Украинские спортсмены. Фото GETTY IMAGES

Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси.

Источник: министр КМУ Олег Немчинов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта (министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта – ред.) о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024 – ред.) только там, где нет россиян. Соответственно, участие за пределами этих критериев может быть основанием для лишения федераций статуса национальной".

Реклама:

Детали: На сайте правительства Украины соответствующее "протокольное решение" еще не опубликовано. Пока неизвестно, как именно оно будет действовать.

Это решение стало ответом украинского правительства на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета относительно участия в соревнованиях атлетов из России и Беларуси.

Согласно решению МОК, федерациям рекомендовано возвращать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Однако только в индивидуальных соревнованиях, а не в командных стартах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кабинет министровспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Кабинет министров
Правительство расширило круг людей, которые могут иммигрировать в Украину
Правительство ввело электронный документооборот для прохождения военными ВВК – Маляр
Кабмин уволил главу ГСЧС после внутренней проверки
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: