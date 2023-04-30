Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину - Павел

"Европейская правда"Воскресенье, 30 апреля 2023, 17:40
Чехия с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину - Павел
ПЕТР ПАВЕЛ, ФОТО: GETTY IMAGES

Чешская Республика в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после возвращения из Украины, где он находился с рабочим визитом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Павел заявил, что в Украине ощущается критическая нехватка боеприпасов, которые необходимы для начала контрнаступления и восстановления контроля над своей территорией, оккупированной Россией.

Реклама:

"Из переговоров, которые я провел в Украине – а их было очень много, как на центральном уровне, так и на уровне одного региона – стало вполне понятно, что больше всего сегодня Украине для успешной обороны нужны боеприпасы", – сказал Павел по прибытии в Чехию.

"Мы будем продолжать искать пути, чтобы не только увеличить поставки боеприпасов из наших источников, но и будем творчески искать пути в сотрудничестве с нашими союзниками, возможно, с другими странами, чтобы в короткие сроки доставить в Украину то, что им нужно", – заявил президент.

По его словам, Чехия уже прошла некоторые из этих путей и знает, куда двигаться дальше. Он добавил, что необходимые боеприпасы часто уже не производятся в Чехии, но есть в наличии в некоторых других странах. "Запасы часто находятся в странах, которые традиционно покупали советскую технику", – пояснил он.

ВИДЕО ДНЯ

"Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно обороняться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществлять успешное контрнаступление. И если они хотят восстановить контроль над оккупированной территорией, которую Россия агрессивно удерживает уже больше года, то другого пути, кроме контрнаступления, действительно нет", – добавил Павел, который является генералом армии в отставке.

По его словам, россияне имеют преимущество в артиллерийских основных пушках и ракетных установках, но прежде всего в количестве боеприпасов – они ежедневно выстреливают в четыре-пять раз больше, чем украинцы.

Павел упомянул, что он посетил один из полигонов в Украине, где есть чешская гаубица и реактивная система залпового огня RM-70. По его словам, даже спустя год они работают надежно и украинцы их хвалят. "Что мешает их еще большему и более эффективному использованию для защиты украинской территории – это именно боеприпасы", – отметил он.

По его словам, союзники поставляют Украине очень эффективную технику, например, современные танки, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов. Украинцы могут развернуть эту технику только на несколько дней, а потом должны забрать ее обратно. "Она фактически становится на склад. И в этом нет особого смысла", – отметил Павел.

Напомним, Павел в пятницу прибыл в Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Они провели переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями государства, в частности о военной поддержке. Делегация была вынуждена на час спрятаться в отеле из-за воздушной тревоги, поскольку Россия начала новую волну авиаударов.

Чешский президент также посетил город Буча, который стал одним из символов военных преступлений. В субботу он посетил город Днепр. Среди прочего, он посетил объекты для беженцев из других регионов Украины.

Он также осмотрел жилой дом, который был разрушен российской ракетой в январе, в результате чего погибло 49 гражданских лиц, включая детей.

Темы: Чехияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: