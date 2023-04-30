Чехия с союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину - Павел

Чешская Республика в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел после возвращения из Украины, где он находился с рабочим визитом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Павел заявил, что в Украине ощущается критическая нехватка боеприпасов, которые необходимы для начала контрнаступления и восстановления контроля над своей территорией, оккупированной Россией.

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"Из переговоров, которые я провел в Украине – а их было очень много, как на центральном уровне, так и на уровне одного региона – стало вполне понятно, что больше всего сегодня Украине для успешной обороны нужны боеприпасы", – сказал Павел по прибытии в Чехию.

"Мы будем продолжать искать пути, чтобы не только увеличить поставки боеприпасов из наших источников, но и будем творчески искать пути в сотрудничестве с нашими союзниками, возможно, с другими странами, чтобы в короткие сроки доставить в Украину то, что им нужно", – заявил президент.

По его словам, Чехия уже прошла некоторые из этих путей и знает, куда двигаться дальше. Он добавил, что необходимые боеприпасы часто уже не производятся в Чехии, но есть в наличии в некоторых других странах. "Запасы часто находятся в странах, которые традиционно покупали советскую технику", – пояснил он.

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"Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно обороняться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществлять успешное контрнаступление. И если они хотят восстановить контроль над оккупированной территорией, которую Россия агрессивно удерживает уже больше года, то другого пути, кроме контрнаступления, действительно нет", – добавил Павел, который является генералом армии в отставке.

По его словам, россияне имеют преимущество в артиллерийских основных пушках и ракетных установках, но прежде всего в количестве боеприпасов – они ежедневно выстреливают в четыре-пять раз больше, чем украинцы.

Павел упомянул, что он посетил один из полигонов в Украине, где есть чешская гаубица и реактивная система залпового огня RM-70. По его словам, даже спустя год они работают надежно и украинцы их хвалят. "Что мешает их еще большему и более эффективному использованию для защиты украинской территории – это именно боеприпасы", – отметил он.

По его словам, союзники поставляют Украине очень эффективную технику, например, современные танки, но с абсолютно минимальным количеством боеприпасов. Украинцы могут развернуть эту технику только на несколько дней, а потом должны забрать ее обратно. "Она фактически становится на склад. И в этом нет особого смысла", – отметил Павел.

Напомним, Павел в пятницу прибыл в Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Они провели переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями государства, в частности о военной поддержке. Делегация была вынуждена на час спрятаться в отеле из-за воздушной тревоги, поскольку Россия начала новую волну авиаударов.

Чешский президент также посетил город Буча, который стал одним из символов военных преступлений. В субботу он посетил город Днепр. Среди прочего, он посетил объекты для беженцев из других регионов Украины.

Он также осмотрел жилой дом, который был разрушен российской ракетой в январе, в результате чего погибло 49 гражданских лиц, включая детей.