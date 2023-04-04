Ночная атака "Шахедов": в Одесской области есть попадание в предприятие

Этой ночью российские дроны-камикадзе "Шахед" атаковали предприятие в Одесской области, возник пожар, который удалось ликвидировать до утра.

Источник: представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь: "Попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который к утру спасателям удалось ликвидировать. Предварительно, без человеческих потерь".

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Детали: По словам Братчука, в небе над Одесской областью было сбито 13 дронов-камикадзе, еще один – над Николаевской областью.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью 4 апреля зафиксировано до 17 пусков "Шахедов", 14 из них – уничтожены.