ПВО уничтожила 14 "Шахедов" на юге Украины

Ночью 4 апреля россияне атаковали Украину с юга, зафиксировано до 17 пусков дронов-камикадзе "Шахед", 14 из них – уничтожены.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".

Всего зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, вероятно из района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "Шахедов".

Что этому предшествовало:

Ночью 4 апреля сообщалось о взрывах в Одессе.

Впоследствии местные власти подтвердили, что российские беспилотники нанесли удары по Одессе и Одесскому району.