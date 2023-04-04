ПВО уничтожила 14 "Шахедов" на юге Украины
Вторник, 4 апреля 2023, 04:32
Ночью 4 апреля россияне атаковали Украину с юга, зафиксировано до 17 пусков дронов-камикадзе "Шахед", 14 из них – уничтожены.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".
Всего зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, вероятно из района восточного побережья Азовского моря.
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "Шахедов".
Что этому предшествовало:
- Ночью 4 апреля сообщалось о взрывах в Одессе.
- Впоследствии местные власти подтвердили, что российские беспилотники нанесли удары по Одессе и Одесскому району.
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