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ПВО уничтожила 14 "Шахедов" на юге Украины

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 04:32
ПВО уничтожила 14 Шахедов на юге Украины
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 4 апреля россияне атаковали Украину с юга, зафиксировано до 17 пусков дронов-камикадзе "Шахед", 14 из них – уничтожены.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".

Всего зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, вероятно из района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "Шахедов".

Что этому предшествовало:

  • Ночью 4 апреля сообщалось о взрывах в Одессе.
  • Впоследствии местные власти подтвердили, что российские беспилотники нанесли удары по Одессе и Одесскому району.

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Темы: ШахедОдессаРосcия
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