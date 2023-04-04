Жена заместителя Шойгу развлекается в Куршевеле, пока ее муж атакует украинские города - УП

Жена заместителя Российской Федерации Тимура Иванова Светлана во время полномасштабного вторжения РФ в Украину развлекается на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах.

Источник: расследование журналиста УП Михаила Ткача "Куршевель "их" 2. Украинская правда нашла российскую элиту на курорте"

Детали: Жена высокопоставленного российского военного развлекается в окружении певца Валерия Меладзе и совершая шопинг в бутиках курорта. Ее заметили на курорте 8 марта 2023 года.

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Світлана Іванова, Валерій Меладзе у Куршевелі

Сообщается, что 3 месяца назад журналисты российского фонда борьбы с коррупцией опубликовали материал о содержимом почты Светланы Ивановой.

Тимур Іванов в окупованому Маріуполі

Оказалось, что она с мужем тратят миллионы долларов на образ жизни, имея дворцы, роскошные авто, драгоценности и многие другие атрибуты коррупции, которые не соответствуют официальным доходам человека, отвечающего за финансы и строительство.

Тимур Іванов, Сергій Шойгу

Например, год назад в начале полномасштабного вторжения, когда Россия обстреливала Украину, Светлана покупала драгоценности в Париже.

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А уже летом прошлого года Светлана и Тимур оформляют развод, который по мнению журналистов имеет признаки фиктивного. Осенью заместитель Шойгу попадает под санкции ЕС, а бывшая жена не попадает.

И именно поэтому Светлана и сегодня может себе позволить и дальше путешествовать, тратить деньги в лучших уголках мира, пока ее муж продолжает один за другим совершать преступления.

"Как это возможно и почему жена одного из руководителей полномасштабного вторжения России в Украину до сих пор наслаждается жизнью в цивилизованном мире?", - говорится в расследовании.