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Куршевель "их" 2. УП отыскала российскую элиту на курорте

Михаил Ткач, Екатерина Каплюк — Вторник, 4 апреля 2023, 05:30
коллаж: Андрей Калистратенко

Куршевель − одна з найулюбленіших точок вільного світу для російських загарбників. Навіть за рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на засніжених вулицях цього гірськолижного курорту можна зустріти десятки, сотні й тисячі заможних громадян Російської Федерації. 

Представники так званої російської еліти ходять тут на шопінг по магазинах. Катаються на лижах. І підуть звідси разом зі снігом. 

Це вже не перше відрядження журалістів "Української правди" до Європейського Союзу в пошуках росіян. Більшість громадян Росії, які потрапляють до нас у кадр, не втекли з РФ, а приїжджають звідти на відпочинок у Францію, Австрію та інші держави, які Кремль називає ворожими. 

Частина з цих "туристів" не просто не виступає проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а толерує та навіть підтримує військову агресію. 

Росія намагається знищити Україну через те, що наша держава прагне стати членом Європейського Союзу. При цьому десятки мільйонів росіян підтримують таку політику російської влади. І ці ж мільйони водночас воліють відпочивати та їздять на курорти того ж таки ЄС. 

У попередній серії "Їхнього Куршевеля" нам вдалося знайти дружину та доньку одного з ключових путінських олігархів, Андрія Бокарєва.

 
 

Компанії Бокарєва можна знайти поміж рекордсменів, які отримують значну кількість державних замовлень. Серед замовників значиться й Міністерство оборони Росії.

Раніше Бокарєв був одним із власників концерну "Калашников", а зараз постачає дизель для російських військових кораблів.

 

Також ми знайшли й показали в Куршевелі Михайла Карісалова. Йдеться про генерального директора російської компанії "Сібур", яка належить підсанкційному путінському олігарху Леоніду Міхельсону. Останній посідає четверту сходинку в списку найбагатших людей Росії. 

 
 

Окрім того, ми показали готель дружини одного з найближчих друзів Путіна Геннадія Тимченка.

Один із найбагатших російських олігархів продовжує працювати навіть попри те, що і він сам, і його дружина перебувають під санкціями в Європейському Союзі. 

 

Цього разу ми зустріли на одному з найдорожчих зимових курортів світу дружину заступника міністра оборони РФ, який відвідував окупований росіянами Маріуполь. Жінка розважалася у компанії співака Валерія Меладзе та інших російських бізнесменів.

За допомогою проєкту розслідувань "Scanner project", створеного за участю Бориса Нємцова в 2014 році, з-поміж чисельних російських забудовників, діджеїв та юристів нам вдалося розпізнати ще багато цікавих особистостей.

Подробиці − в нашому новому розслідуванні.

Михайло Ткач, Катерина Каплюк 

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Темы: Росcиявойнарусский мирФранцияЕвропа
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