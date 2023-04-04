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У военных украли 3 тонны продуктов – ГБР нашло подпольный склад

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 09:56
У военных украли 3 тонны продуктов – ГБР нашло подпольный склад
Здесь и далее фото ГБР

Государственное бюро расследований обнаружило уже второй подпольный склад с ворованными продуктами, которые предназначались для военных ВСУ.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Работники ГБР обнаружили еще один склад на Днепропетровщине, в котором злоумышленники прятали краденую продукцию: сгущенное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн".

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Детали: В рамках расследования по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) сообщили о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру. 

 

Сейчас ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к схеме.

Сообщается, что часть изъятых продуктов уже передали военным, остальные поступят в воинские части после завершения необходимых экспертиз. 

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В ГБР напомнили, что в январе 2023 года работники бюро разоблачили организованную группу, которая воровала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины.

Тогда на Днепропетровщине провели почти 70 обысков, в результате которых изъяли более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова для перепродажи, а также почти 4 млн гривен наличными в разной валюте.

Темы: ГБРедаВооруженные силы
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