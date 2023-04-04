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Столтенберг оценил ситуацию на поле боя в Бахмуте

Станислав ПогориловВторник, 4 апреля 2023, 10:48
Столтенберг оценил ситуацию на поле боя в Бахмуте
Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что россияне пытаются низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут в Донецкой области компенсировать количеством.

Источник: Столтенберг в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос, как бои за Бахмут влияют на ВСУ и российскую армию

Прямая речь Столтенберга: "В рядах же российского войска видим низкий боевой дух, техника часто плохая, подготовка не слишком впечатляет. Командование на самом деле не срабатывает во многих операциях. Но в то же время видим: то, чего российским войскам не хватает качественно, они пытаются наверстать количественно".

Детали: По его словам, российское командование бросает в бой тысячи войск, плохо оснащенных и обученных. "Но, конечно, это наносит ущерб и они могут нанести потери и украинской стороне", - подчеркнул он.

Генсек НАТО говорит, что россияне теряют гораздо больше солдат, чем украинцы, потому что не имеют качественного командования и оборудования, однако не надо недооценивать Россию, "поскольку она продемонстрировала готовность ввести десятки тысяч новых войск".

"Для меня это лишь еще один аргумент в пользу того, чтобы мы поддержали Украину, помогли Украине освободить землю и дать отпор российским захватчикам", - сказал Столтенберг.

Что предшествовало: В своем отчете американские аналитики предполагают, что наемники ЧВК "Вагнер" захватили здание администрации Бахмута, а российские силы продвигаются в центр города.

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Темы: войнаБахмутУкраинаРосcия
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