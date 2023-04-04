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Детский омбудсмен РФ рассказала, как из России не выпустили сироту из Мариуполя, который хотел домой

Ирина БалачукВторник, 4 апреля 2023, 12:57
Детский омбудсмен РФ рассказала, как из России не выпустили сироту из Мариуполя, который хотел домой
Мария Львова-Белова. Фото с сайта Кремля

Детская омбудсвумен России Мария Львова-Белова заявила, что российские спецслужбы смогли  остановить на границе с Беларусью ребенка из Мариуполя, который ехал домой на родину.

Источник: российское издание Sota со ссылкой на совмесный брифинг Львовой-Беловой совместно с представительницей МИД РФ Марией Захаровой

Детали: Сообщается, что первым свой вопрос задал журналист канала "Россия". Он рассказал о сироте из Мариуполя Богдане Ермохине, которого российские оккупанты вывезли сначала в Донецк, а затем в Подмосковье в приемную семью.

Корреспондент заявил, что мальчика пытались якобы "c помощью угроз и манипуляций" вернуть на территорию Украины, где сейчас находится его сестра.

Львова-Белова рассказала о том, что Ермохин якобы является хорошим другом другому мальчику из Мариуполя –Филиппу, которого оккупанты вывезли из Украины и которого она забрала себе.

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Дети якобы познакомились в лагере, куда российские захватчики поместили вывезенных детей.

Самого Ермохина омбудсвумен назвала "пророссийским" и заявила, что "украинские кураторы" писали мальчику с предложением записать видео о том, как ему плохо в России. Позднее, по словам Львовой-Беловой, он даже пытался выехать из России через Беларусь якобы "по убеждению все тех же кураторов", но его остановили спецслужбы.

Российский детский омбудсмен также добавила, что российским семьям, которые забирают себе детей, депортированных из Украины, поступают угрозы и обещания вернуть украденных детей домой.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.
  • Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.
  • По словам Львовой-Беловой, только по состоянию на октябрь 2022 года в РФ вывезли до 2 тысяч детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.
  • Украинская сторона зафиксировала депортацию 16 221 ребенка.

Темы: Росcиядетидепортация
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