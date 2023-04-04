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Замглавы Федерации профсоюзов из СИЗО пытался дать взятку судьям

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 13:34
Замглавы Федерации профсоюзов из СИЗО пытался дать взятку судьям
фото ОГП

Правоохранители разоблачили заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины на подготовке к даче взятки за изменение ему меры пресечения в деле о незаконном отчуждении имущества на более 138 миллионов гривен.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Силовики традиционно не указывают фамилию подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Владимире Саенко. По данным следствия, он пытался дать взятку судьям Киевского апелляционного суда, пояснил источник УП.

 

Чиновник через посредника планировал передать 150 тысяч долларов США для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

В декабре 2022 года работники ГБР сообщили Саенко о подозрении по факту растраты чужого имущества, злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Тогда совместно с сотрудниками СБУ было задокументировано, что он в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконной передаче частному предприятию здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве.

Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще и по значительно более низкой стоимости.

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Суд первой инстанции избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил его от должности заместителя главы Федерации профсоюзов Украины сроком на 2 месяца. Это решение было неоднократно пролонгировано.

По данным УП, Саенко определенный залог не вносил и находится в СИЗО.

Темы: ГБРвзятка
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