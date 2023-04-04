Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Замглавы Федерации профсоюзов из СИЗО пытался дать взятку судьям

"Украинская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 13:34
Замглавы Федерации профсоюзов из СИЗО пытался дать взятку судьям
фото ОГП

Правоохранители разоблачили заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины на подготовке к даче взятки за изменение ему меры пресечения в деле о незаконном отчуждении имущества на более 138 миллионов гривен.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Силовики традиционно не указывают фамилию подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Владимире Саенко. По данным следствия, он пытался дать взятку судьям Киевского апелляционного суда, пояснил источник УП.

Реклама:
 

Чиновник через посредника планировал передать 150 тысяч долларов США для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

В декабре 2022 года работники ГБР сообщили Саенко о подозрении по факту растраты чужого имущества, злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Тогда совместно с сотрудниками СБУ было задокументировано, что он в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконной передаче частному предприятию здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще и по значительно более низкой стоимости.

Суд первой инстанции избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил его от должности заместителя главы Федерации профсоюзов Украины сроком на 2 месяца. Это решение было неоднократно пролонгировано.

По данным УП, Саенко определенный залог не вносил и находится в СИЗО.

Темы: ГБРвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
ГБР
Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни
ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: