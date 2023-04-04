Замглавы Федерации профсоюзов из СИЗО пытался дать взятку судьям

Правоохранители разоблачили заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины на подготовке к даче взятки за изменение ему меры пресечения в деле о незаконном отчуждении имущества на более 138 миллионов гривен.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Силовики традиционно не указывают фамилию подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Владимире Саенко. По данным следствия, он пытался дать взятку судьям Киевского апелляционного суда, пояснил источник УП.

Реклама:

Чиновник через посредника планировал передать 150 тысяч долларов США для изменения меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

В декабре 2022 года работники ГБР сообщили Саенко о подозрении по факту растраты чужого имущества, злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Тогда совместно с сотрудниками СБУ было задокументировано, что он в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконной передаче частному предприятию здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще и по значительно более низкой стоимости.

Суд первой инстанции избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил его от должности заместителя главы Федерации профсоюзов Украины сроком на 2 месяца. Это решение было неоднократно пролонгировано.

По данным УП, Саенко определенный залог не вносил и находится в СИЗО.