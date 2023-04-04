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"Снарядный голод" у вагнеровцев быстро закончился, враг удвоил удары по Бахмуту – ССО

Валентина РоманенкоВторник, 4 апреля 2023, 14:32
Снарядный голод у вагнеровцев быстро закончился, враг удвоил удары по Бахмуту – ССО
иллюстративное фото ССО

"Снарядный голод", о котором говорил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, довольно быстро закончился; Россия удвоила удары авиации и артиллерии по Бахмуту.

Источник: интервью с воином Сил специальных операций с позывным "Сокол", обнародованное пресс-службой ССО

Прямая речь: "Проблем с боеприпасами у противника было достаточно, глава "Вагнера" заявлял, что у них боеприпасов нет, поэтому они не могут продолжать штурмы. Этот момент для нас был отличным моментом, чтобы совершать налеты и засады на их подразделения.

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Но это все очень быстро закончилось, им подвезли боекомплекты, артиллерийские и авиаудары стали вдвое сильнее на данный момент".

Детали: По словам бойца ССО, вражеская артиллерия работает без остановки: обстрелы не затихают ни на секунду. Летают также дроны (российские "Орланы"), которые отслеживают перемещение украинских войск, и сразу противник наносит авиа или артиллерийский удар в это место.

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В сам город Бахмут оккупанты отправляют целые штурмовые отряды. Противник несет большие потери, но на место убитых бросаются в бой новые силы, иногда даже во время боя. То есть захватчики идут "по головам" своих же.

По мнению "Сокола", "вагнеровцы" используют тяжелые наркотики или какие-то другие стимуляторы, потому что во время боев, несмотря даже на прилет снарядов в нескольких десятках метров, они идут в бой, даже не пригибая головы.

"Бывали случаи, когда штурмовали даже без оружия, просто количеством пытались задавить", - описывает события "Сокол".

По словам воина, нельзя недооценивать противника, который тоже имеет свою "мотивацию", насажденную мощной российской пропагандой - уничтожение Украины.

От этого геноцида очень страдает и гражданское население, которого, по разным подсчетам, остается от 4 до 4,5 тысячи. Люди не имеют ни воды, ни света. Из-за постоянных обстрелов в основном находятся в подвалах, пытаются держаться украинских военных.

Спецназовец отмечает, что ситуация в Бахмуте сейчас наиболее сложная.

Темы: БахмутССОДонецкая областьвойна
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