Пригожин показал гору трупов вагнеровцев: говорит, погибли из-за "снарядного голода"

Владелец карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продемонстрировал на фотографии потери российских наемников, которые якобы погибли 21 февраля из-за того, что руководство регулярных войск не дает вагнеровцам снаряды.

Источник: пресс-служба Пригожина

Прямая речь Пригожина: "Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема? Объясняю. Я ниже выкладываю фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это ребята, которые погибли вчера из-за снарядного голода так называемого. Их должно было быть в 5 раз меньше".

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Детали: По его словам, никто из высшего военного руководства не хочет принимать решение, ни министр обороны Сергей Шойгу, ни командующий группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов.

При этом Пригожин обнародовал потребности боевиков в боеприпасах на сутки для того, чтобы продолжить вести наступление на Бахмут.

Пригожин говорит, что формально ЧВК "Вагнер" не существует, и раньше выдачу боеприпасов оформляли на другие подразделения. Сейчас же этого не делается.

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Что предшествовало: Пригожин заявил, что российское Минобороны врет обществу, заявляя, что оккупанты имеют боеприпасы на Бахмутском направлении. Пригожин жалуется, что наемники "Вагнера" недополучают 80% боеприпасов.