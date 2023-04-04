В подтопленном Краматорске проходит эвакуационная операция

В Краматорске, где из-за разрушения шлюза образовалось наводнение, уже спасли 5 и эвакуировали 17 человек.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram и министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook

Детали: Сообщается, что спасены два ребенка в возрасте 8 и 10 лет, две пожилые женщины и мужчина с инвалидностью.

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По состоянию на 18:30 в селе Городещино Краматорского района остаются подтопленными 209 домохозяйств и 51 частный жилой дом.

Специалисты осуществляют укрепление береговой линии реки и продолжают создавать заграждения водосбросного шлюза.

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Напор воды в водосбросном шлюзе уменьшился и происходит постепенное уменьшение уровня воды в реке Бычок.

Полиция Донецкой области выставила дополнительные патрули для недопущения хищения имущества эвакуированных граждан и совместно с ГСЧС работает над ликвидацией последствий подтопления.

Предварительно установлена причина разрушения шлюза – устаревшая конструкция водосбросного шлюза.

Что предшествовало: Ранее стало известно, что на одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило около 260 домов на 30 улицах.