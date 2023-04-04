Стало известно, какие обвинения инкриминируют Трампу

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг во вторник вечером опубликовал заявление, в котором подробно описал обвинения, выдвинутые против 45-го президента США Дональда Трампа по делу о выплатах бывшей порноактрисе.

Об этом пишет "Европейская правда", в распоряжении которой оказался текст заявления Брэгга.

Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации Нью-Йорка с целью "сокрытия информации, которая может нанести вред, и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года".

Среди прочего, согласно обвинению, Трамп и связанные с ним лица использовали популярную в шоу-бизнесовых кругах схему выкупа прав на потенциально вредную информацию с тем, чтобы она так и не была опубликована, с целью "повысить его шансы на избрание".

"Затем Трамп приложил немало усилий, чтобы скрыть эти действия, внеся десятки ложных записей в деловую документацию, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство штата и федеральное законодательство", - добавил окружной прокурор Манхэттена.

В обвинительном акте указывают три эпизода, которые подтверждают существование этой схемы:

1) бывшему швейцару отеля Trump Tower через подставную компанию было заплачено 30 тысяч долларов, чтобы он не рассказал о якобы внебрачном ребенке Трампа;

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2) неназванной женщине через ту же компанию было заплачено 150 тысяч долларов, которая утверждала, что имела сексуальные отношения с Трампом (из обстоятельств, которые описываются в обвинении, следует, что речь идет о модели Playboy Карен Макдугал);

3) юридический советник Трампа за 12 дней до президентских выборов перевел 130 тысяч долларов адвокату порноактрисы через подставную компанию (вероятно, речь идет о Майкле Коэне и Сорми Дэниелс).

Обвинение выдвинуто Трампу по каждому факту незаконной выплаты - то есть в тех выплатах, когда оплата одному человеку осуществлялась несколькими траншами, каждая из них фиксировалась как отдельный пункт обвинения.

Все эти обвинения - это уголовные правонарушения наименьшей степени тяжести по законодательству Нью-Йорка, за каждое из которых грозит до четырех лет лишения свободы.

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