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Жена Медведчука нелегально строила гостиничный комплекс на Львовщине - СБУ

Станислав ПогориловСреда, 5 апреля 2023, 10:45
Жена Медведчука нелегально строила гостиничный комплекс на Львовщине - СБУ
фото: СБУ

Суд арестовал на Львовщине земельные участки и недвижимость жены кума российского диктатора Оксаны Марченко на сумму почти 17,5 млн грн, она нелегально строила там гостиничный комплекс.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "Общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн. Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Именно там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса".

Детали: Сообщается, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом.

К противоправной деятельности причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. Следствием установлено, что чиновник выдал и подписал поддельные документы, на основе которых были незаконно выданы государственные акты права собственности на пять земельных участков.

В прошлом году по ходатайству прокуроров уже был наложен арест на 3 земельных участка.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

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Что предшествовало: 24 марта суд арестовал активы на более 440 млн грн жены  Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок.

Темы: МарченкоМедведчукСБУОфис генпрокурора
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