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ВСУ успешно контратаковали россиян возле Авдеевки - ISW

Станислав ПогориловСреда, 5 апреля 2023, 11:16
ВСУ успешно контратаковали россиян возле Авдеевки - ISW
Фото: Getty Images

Вооруженные силы провели успешную контратаку возле населенного пункта Авдеевка на Донетчине, утверждают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Украинские силы, вероятно, провели контратаку к северо-востоку от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, указывают на то, что украинские силы, вероятно, отбили позиции к северо-западу от Новоселовки (17 км к северо-востоку от Авдеевки) и продвинулись вплотную к населенному пункту".

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Детали: В то же время, говорят специалисты ISW, непонятно, украинские силы все еще удерживают эти позиции, или они провели разведывательную операцию и впоследствии покинули этот район.

Также аналитики утверждают, что оккупанты не проводили никаких подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области 4 апреля.

Что предшествовало: По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники поразили 11 районов сосредоточения врага и 3 пункта управления врага, а также отбили более 60 атак россиян. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. В то же время враг обстрелял населенные пункты Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

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Темы: АвдеевкавойнаДонецкая область
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