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Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в ПЦУ

Станислав ПогориловСреда, 5 апреля 2023, 12:01
Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в ПЦУ
Фото: "Религиозная правда"

Во Львове прихожане Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП принимают решение о переходе в Православную церковь Украины.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод в Facebook, городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ".

Детали: По словам Холода, отныне храм будет называться в честь Святого Юрия Победоносца.

Он также сообщил, что неизвестные молодые люди пытаются устроить провокации в храме. "Несколько молодых людей занимаются провокациями, говорят, что они от Филарета, некоторые из Ровенской области", - написал он.

Ранее мэр города Андрей Садовый говорил, что существуют проблемы с передачей имущества. "Имущество принадлежит религиозной общине, которая на словах отрекается от МП. Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены", - подчеркнул он.

Что предшествовало: 4 апреля депутаты Каменец-Подольского городского совета поддержали запрет Украинской православной церкви, аффилированной с Русской православной церковью, и проголосовали за прекращение права пользования земельными участками в городе для нее.

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Темы: УПЦ МПрелигияЛьвов
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