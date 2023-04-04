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Каменец-Подольский забрал у УПЦ МП право пользоваться храмами и землей

Елена РощинаВторник, 4 апреля 2023, 16:07
Каменец-Подольский забрал у УПЦ МП право пользоваться храмами и землей
Свято-Георгиевский кафедральный собор в г. Каменец-Подольский, фото из Wikipedia

Депутаты Каменец-Подольского городского совета поддержали запрет Украинской православной церкви, аффилированной с Русской православной церковью, и проголосовали за прекращение права пользования земельными участками в городе для нее.

Источник: городской глава Каменец-Подольского Михаил Поситко

Детали: Поситко сообщил, что 4 апреля депутаты Каменец-Подольского горсовета единогласно приняли три обращения.

Первое – о запрете "московского патриархата" на территории Украины.

Второе – относительно выхода Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава Русской православной церкви.

Третье – о прекращении договоров аренды или пользования УПЦ МП церковными сооружениями, находящимися в государственной собственности.

Также депутаты города проголосовали "за" 19 проектов решений о прекращении пользования земельными участками "московской церковью" и одно – об отмене аренды.

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Справка: Каменец-Подольская епархия УПЦ МП объединяет приходы и монастыри на территории Каменец-Подольского и части Хмельницкого районов Хмельницкой области. Кафедральным является Георгиевский собор в Каменце-Подольском.

27 мая 2022 года Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе приняла решение об административном отделении от РПЦ, но с сохранением духовного общения.

Эксперты обнаружили, что УПЦ МП не разорвала церковно-канонической связи с РПЦ, но в самой церкви заявили о незаконности религиоведческой экспертизы и предвзятости экспертов.

Сейчас представителей УПЦ МП пытаются лишить возможности пользоваться лаврами (мужскими монастырями) в Киеве и в Почаеве Тернопольской области.

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Темы: УПЦ МПХмельнитчинарелигияцерковь
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