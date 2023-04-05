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Зеленский и Дуда встретились в Варшаве

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 5 апреля 2023, 12:25
Зеленский и Дуда встретились в Варшаве
Супруги Зеленские на церемонии встречи в Варшаве, скриншот

Президент Польши Анджей Дуда встретил в Варшаве президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в польскую столицу вместе с женой Еленой.

Как сообщает "Европейская правда", церемонию встречи транслировал онлайн Офис президента Украины.

Президент Дуда вместе с женой Агатой приветствовали супругов Зеленских в президентском дворце.

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Церемония встречи прошла с воинскими почестями и с оркестром.

Зеленский прибыл в Польшу утром 5 апреля.

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Согласно плану визита, лидеры двух стран проведут переговоры в президентском дворце. После состоятся переговоры в составе делегаций.

Среди обсуждаемых тем - военная помощь Украине, послевоенное восстановление и путь Украины в Европейский Союз и НАТО, а также исторические вопросы.

В 18:00 запланировано совместное выступление Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

Это первый официальный визит Зеленского в Варшаву за время полномасштабной войны. Помимо этого, президенты Украины и Польши дважды пересекались "в рабочем режиме" в польском Жешуве - в декабре 2022-го и в феврале 2023 года.

До сих пор за время полномасштабной войны президент Украины лишь дважды выезжал за границу - для визита в Вашингтон и в рамках одной поездки в Лондон, Париж и Брюссель.

Темы: ЗеленскийПольша
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