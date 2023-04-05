На Буковине УПЦ МП не пускала в церковь верующих отпеть погибшего воина
В селе Задубровка Черновицкой области представители УПЦ МП пытались не пропустить в местную церковь гроб с погибшим воином для отпевания.
Источник: "Молодой буковинец"
Детали: Сообщается, что мать погибшего военного со слезами на глазах просила пустить гроб в церковь.
У селі Задубрівка Чернівецької області представники УПЦ МП намагалися завадити відспівуванню загиблого воїна у церкві pic.twitter.com/Sfkur9nkFP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 5, 2023
По данным издания, верующие церкви архистратига Михаила еще четыре года назад перешли в ПЦУ. Община имеет все необходимые документы, но УПЦ МП все равно не позволяет им проводить богослужения.
Позже стало известно, что представители УПЦ МП после длительного спора разблокировали церковь и людям удалось туда зайти. Украинского воина отпели священники Православной церкви Украины.
Что предшествовало: 2 апреля в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священнослужитель и верующие избили военного.