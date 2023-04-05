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На Буковине УПЦ МП не пускала в церковь верующих отпеть погибшего воина

Станислав ПогориловСреда, 5 апреля 2023, 14:28
На Буковине УПЦ МП не пускала в церковь верующих отпеть погибшего воина
Фото: "Молодий буковинець"

В селе Задубровка Черновицкой области представители УПЦ МП пытались не пропустить в местную церковь гроб с погибшим воином для отпевания.

Источник: "Молодой буковинец"

Детали: Сообщается, что мать погибшего военного со слезами на глазах просила пустить гроб в церковь.

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По данным издания, верующие церкви архистратига Михаила еще четыре года назад перешли в ПЦУ. Община имеет все необходимые документы, но УПЦ МП все равно не позволяет им проводить богослужения.

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Позже стало известно, что представители УПЦ МП после длительного спора разблокировали церковь и людям удалось туда зайти. Украинского воина отпели священники Православной церкви Украины.

Что предшествовало: 2 апреля в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священнослужитель и верующие избили военного.

Темы: УПЦ МПрелигияЧерновицкая область
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