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На Буковине УПЦ МП не пускала в церковь верующих отпеть погибшего воина

Станислав ПогориловСреда, 5 апреля 2023, 14:28
На Буковине УПЦ МП не пускала в церковь верующих отпеть погибшего воина
Фото: "Молодий буковинець"

В селе Задубровка Черновицкой области представители УПЦ МП пытались не пропустить в местную церковь гроб с погибшим воином для отпевания.

Источник: "Молодой буковинец"

Детали: Сообщается, что мать погибшего военного со слезами на глазах просила пустить гроб в церковь.

По данным издания, верующие церкви архистратига Михаила еще четыре года назад перешли в ПЦУ. Община имеет все необходимые документы, но УПЦ МП все равно не позволяет им проводить богослужения.

Позже стало известно, что представители УПЦ МП после длительного спора разблокировали церковь и людям удалось туда зайти. Украинского воина отпели священники Православной церкви Украины.

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Что предшествовало: 2 апреля в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священнослужитель и верующие избили военного.

Темы: УПЦ МПрелигияЧерновицкая область
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