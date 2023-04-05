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Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения

Валентина РоманенкоСреда, 5 апреля 2023, 15:24
Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения
Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области - самая сложная. Враг не контролирует город, решение об отходе Сил обороны может быть принято при угрозе больших потерь личного состава.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Польше

Прямая речь: "Там очень очень сложная история и ежедневно: то достаточно артиллерийских снарядов, то дефицит. Это происходит ежедневно. То есть успех в каких-то блоках Бахмута и мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим на позиции. Но. Мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут - это ситуация на сегодня.

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Оперативной ситуацией занимается генерал Сырский. Безусловно и для него и для меня главное - не потерять личный состав.

Безусловно, если будет момент еще более горячих событий и опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения генерала на месте".

Детали: При этом глава государства подчеркнул: чем быстрее доезжает в Украину соответствующая амуниция от международных партнеров, тем быстрее Силы обороны будут отвоевывать ситуацию не только в Бахмуте, но и по всей линии соприкосновения.

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Подробнее о ситуации на восточном фронте и в Бахмуте в частности смотрите влог "Украинской правды"

Темы: БахмутвойнаЗеленский
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