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Дуда рассказал, сколько истребителей МиГ-29 Польша передает Украине

Среда, 5 апреля 2023, 15:38
Дуда рассказал, сколько истребителей МиГ-29 Польша передает Украине
Анджей Дуда, Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже подготовила к передаче Украине еще восемь истребителей МиГ-29.

Об этом он сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Дуда сообщил, что четыре истребителя были переданы украинским вооруженным силам в последние месяцы и еще четыре сейчас передаются, то есть всего восемь.

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"Мы готовы, я говорил об этом с президентом, передать еще шесть, которые сейчас готовятся для этого. Мы предполагаем, что они могут быть переданы достаточно скоро", - сказал Дуда.

Он также добавил, что у Польши еще остаются МиГи, которые прошли модернизацию и сейчас адаптированы к стандартам НАТО, в первую очередь с точки зрения связи, вопросов, связанных с возможностью выполнять, например, миссию воздушной полиции в рамках НАТО.

"Эти МиГи нам еще понадобятся, но они будут разбавлены новыми самолетами, которые поступят в наше распоряжение... Я считаю, что в будущем мы сможем передать весь наш парк самолетов МиГ-29, который остался, если это будет необходимо. С точки зрения их передачи потребуется согласие союзников, в первую очередь США", - добавил польский президент.

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Ранее Варшава подтвердила, что передала Украине определенное количество истребителей, но точное количество не называлось.

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже отправили в Украину.

Темы: истребителиПольшаУкраина
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