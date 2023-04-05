Россияне накопали 7 км окопов на пляжах возле Евпатории: спутниковые снимки

Российские военные в оккупированном Крыму вырыли линию окопов, протяженностью более 7 км, на побережье Евпатории и недалеко от города.

Источник: Схемы со ссылкой на спутниковые снимки

Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют, что на побережье от Евпатории до села Заозерного российские войска вырыли линию окопов, протяженностью 7 км 800 м. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые есть в распоряжении Крым.Реалии и проекта Радио Свобода "Схемы".

Реклама:

"Схемы" отмечают, что еще в начале марта этого года протяженность сооружений была чуть больше 3,5 км.

Что этому предшествовало:

В марте этого года получила огласку информация о том, что в оккупированном Крыму строят укрепительные сооружения прямо на пляжах возле Евпатории. В соцсетях публиковали соответствующие видео.

Назначеный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Украина якобы не сможет деоккупировать полуостров благодаря фортификации и формированию обороны.