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Россияне накопали 7 км окопов на пляжах возле Евпатории: спутниковые снимки

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 17:36
Россияне накопали 7 км окопов на пляжах возле Евпатории: спутниковые снимки
Окопы на пляжах возле Евпатории, спутниковое фото за 16 марта, Схемы

Российские военные в оккупированном Крыму вырыли линию окопов, протяженностью более 7 км, на побережье Евпатории и недалеко от города.

Источник: Схемы со ссылкой на спутниковые снимки 

Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют, что на побережье от Евпатории до села Заозерного российские войска вырыли линию окопов, протяженностью 7 км 800 м. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые есть в распоряжении Крым.Реалии и проекта Радио Свобода "Схемы".

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"Схемы" отмечают, что еще в начале марта этого года протяженность сооружений была чуть больше 3,5 км. 

Что этому предшествовало: 

  • В марте этого года получила огласку информация о том, что в оккупированном Крыму строят укрепительные сооружения прямо на пляжах возле Евпатории. В соцсетях публиковали соответствующие видео.
  • Назначеный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Украина якобы не сможет деоккупировать полуостров благодаря фортификации и формированию обороны.

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Темы: КрымЕвпаториястроительствовойна
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