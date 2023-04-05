Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине заработала американская ПВО: сбивает "Шахеды", ракеты и самолеты

Евгений КизиловСреда, 5 апреля 2023, 18:38
В Украине заработала американская ПВО: сбивает Шахеды, ракеты и самолеты
ЗРК Avenger, скриншот

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев продемонстрировал, как работает зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Avenger (Мститель), недавно предоставленный Украине Соединенными Штатами.

Источник: командование Объединенных сил в Facebook

Прямая речь Наева: "Зенитно-ракетные комплексы Avenger (Месник) уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах".

Детали: По словам Наева, в частности, ПВО способна эффективно выявлять и уничтожать иранские дроны-камикадзе "Шахед". Она, к тому же, проста в управлении.

Он сообщил также, что военные, которые управляют этими системами, прошли специальную подготовку в Германии.

Один из операторов ЗРК рассказал, что "Мститель" оснащен ракетами "Стингер" и крупнокалиберным пулеметом "Браунинг".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В январе Министерство обороны США заявило, что выделит Украине очередной пакет военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов. В пакет входят, в частности, 8 систем противовоздушной обороны Avenger.

Темы: ПВОСШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
ПВО
В Эстонии воздушное пространство впервые будут охранять испанские ПВО NASAMS
Россия применяет до 20 управляемых авиабомб в сутки – Воздушные силы
ПВО установили возле резиденции Путина в Сочи – СМИ
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: