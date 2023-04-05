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В Украине заработала американская ПВО: сбивает "Шахеды", ракеты и самолеты

Евгений КизиловСреда, 5 апреля 2023, 18:38
В Украине заработала американская ПВО: сбивает Шахеды, ракеты и самолеты
ЗРК Avenger, скриншот

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев продемонстрировал, как работает зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Avenger (Мститель), недавно предоставленный Украине Соединенными Штатами.

Источник: командование Объединенных сил в Facebook

Прямая речь Наева: "Зенитно-ракетные комплексы Avenger (Месник) уже на боевом дежурстве в Северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах".

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Детали: По словам Наева, в частности, ПВО способна эффективно выявлять и уничтожать иранские дроны-камикадзе "Шахед". Она, к тому же, проста в управлении.

Он сообщил также, что военные, которые управляют этими системами, прошли специальную подготовку в Германии.

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Один из операторов ЗРК рассказал, что "Мститель" оснащен ракетами "Стингер" и крупнокалиберным пулеметом "Браунинг".

Что предшествовало: В январе Министерство обороны США заявило, что выделит Украине очередной пакет военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов. В пакет входят, в частности, 8 систем противовоздушной обороны Avenger.

Темы: ПВОСШАУкраинаоружие
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