Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США объявили о военной помощи Украине на $2,5 млрд

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 01:05
фото Getty Images

Министерство обороны США в четверг вечером подтвердило выделение Украине очередного пакета военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно перечню, в пакет входят дополнительные боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, а также, как и ожидалось ранее, 90 боевых машин пехоты Stryker с 20 минными катками и 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тысячами боеприпасов калибра 25 мм.

Также США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 53 противоминных защищенных от засад автомобилей (MRAP), 350 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV), 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов; примерно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, 95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов и примерно 11,8 тысячи 120-мм минометных мин.

Кроме того, пакет военной помощи содержит 12 машин поставки боеприпасов, 6 командно-штабных машин, 22 тактические машины для буксировки оружия, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), около двух тысяч противотанковых ракет, более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, саперное оборудование для расчистки заграждений, противопехотные боеприпасы Claymore, приборы ночного видения, запасные части и другое полевое оборудование.

Как и ожидалось, в пакет не вошли ни ракеты большей дальности ATACMS, о которых давно просит Украина, ни танки Abrams, относительно последних Штаты объясняют это трудностями с логистикой и обслуживанием, которые могут возникнуть.

Это уже тридцатый пакет военной помощи, выделенный Украине согласно механизму Presidential Drawdown Authority. Напомним, объем крупнейшего из предоставленных США пакетов военной помощи для Украины составил более трех миллиардов долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Общая американская военная помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, таким образом, уже превышает 26,7 миллиарда долларов.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоВ России пожар на нефтебазе

Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден

США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

Президент Молдовы: ведем "серьезные дискуссии" относительно возможного членства в НАТО

Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия

Все новости...
США
В США обнародовали план стратегического надзора за помощью для Украины
Директор ЦРУ тайно посетил Киев и рассказал Зеленскому о планах России – СМИ
США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле и Корее – Пентагон
Последние новости
09:24
Британская разведка: ситуация на фронте зашла в тупик, возможны лишь локальные продвижения
09:08
ВСУ уже "денацифицировали" 120 тысяч российских оккупантов
08:51
фото, видеоВ России пожар на нефтебазе
08:28
Авиация ударила по четырем позициям ЗРК россиян
07:47
Оккупанты переоборудуют детсады под больницы – Генштаб
07:21
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 12 населенных пунктов – сводка
06:47
Американские аналитики объяснили, зачем на домах в Москве разместили ПВО
05:58
Кадыров хочет, чтобы чеченские силовики выполняли судейские функции на оккупированных территориях – ISW
04:59
Французские предприниматели приобрели для Харькова более 180 генераторов
03:58
С приходом Маска Twitter покинули 80% сотрудников – СМИ
Все новости...