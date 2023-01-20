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США объявили о военной помощи Украине на $2,5 млрд

"Европейская правда"Пятница, 20 января 2023, 00:05
США объявили о военной помощи Украине на $2,5 млрд
фото Getty Images

Министерство обороны США в четверг вечером подтвердило выделение Украине очередного пакета военной помощи в размере 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно перечню, в пакет входят дополнительные боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, а также, как и ожидалось ранее, 90 боевых машин пехоты Stryker с 20 минными катками и 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тысячами боеприпасов калибра 25 мм.

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Также США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны Avenger, 53 противоминных защищенных от засад автомобилей (MRAP), 350 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV), 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов; примерно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, 95 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов и примерно 11,8 тысячи 120-мм минометных мин.

Кроме того, пакет военной помощи содержит 12 машин поставки боеприпасов, 6 командно-штабных машин, 22 тактические машины для буксировки оружия, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), около двух тысяч противотанковых ракет, более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, саперное оборудование для расчистки заграждений, противопехотные боеприпасы Claymore, приборы ночного видения, запасные части и другое полевое оборудование.

Как и ожидалось, в пакет не вошли ни ракеты большей дальности ATACMS, о которых давно просит Украина, ни танки Abrams, относительно последних Штаты объясняют это трудностями с логистикой и обслуживанием, которые могут возникнуть.

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Это уже тридцатый пакет военной помощи, выделенный Украине согласно механизму Presidential Drawdown Authority. Напомним, объем крупнейшего из предоставленных США пакетов военной помощи для Украины составил более трех миллиардов долларов.

Общая американская военная помощь Киеву с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, таким образом, уже превышает 26,7 миллиарда долларов.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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