БТР, минометы и системы ПВО: Зеленский рассказал о пакете военной помощи от Польши

Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи, который будет включать бронетранспортеры, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, пишет "Европейская правда".

"Согласован очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет. Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности очень эффективных ПЗРК Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что речь идет не только о поддержке, но и о двустороннем сотрудничестве, в частности в формате закупок. Это, по словам Зеленского, усиливает оборонный потенциал как Украины, так и Польши.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина подписали меморандумы о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

Также стало известно, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже подготовила к передаче Украине восемь истребителей МиГ-29.