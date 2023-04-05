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На Бахмутском направлении защитники отбили 15 атак врага - Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 5 апреля 2023, 20:59
На Бахмутском направлении защитники отбили 15 атак врага - Генштаб
фото: Генштаб

В течение суток 5 апреля украинские защитники отбили 15 атак врага на Бахмутском направлении, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Источник: Генштаб

Дословно: "На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского.

Подразделения сил обороны в течение суток отбили около 15 атак противника на указанном участке фронта".

Детали: В течение суток противник нанес 3 ракетных и 21 авиаудар, совершил более 35 обстрелов из РСЗО по позициям защитников Украины и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 40 атак оккупантов.

В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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Противник обстрелял населенные пункты на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Также от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Харьковщины.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы населенных пунктов.

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области.

В частности, в Каховском районе, начиная с 23 марта, продолжаются рейдовые мероприятия ВС РФ по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также "запрещенного" контента.

Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто осуществляет телефонные звонки в свободную Украину.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

На восточном фронте защитники уничтожили российский вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: ГенштабвойнаБахмут
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