В России заявили, что причиной пожара в Минобороны стал чайник
Среда, 5 апреля 2023, 22:49
Российские оккупанты сообщили, что здание Минобороны России в центре Москвы загорелось из-за возгорания чайника.
Источник: прокремлевское издание "ТАСС"
Детали: В экстренных службах России заявили, что пожар в здании Минобороны начался из-за возгорания чайника.
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Вечером 5 апреля на улице Знаменка в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар на третьем этаже.
Ему был присвоен второй, повышенный номер сложности из пяти существующих. Позже его потушили.
Сначала причиной пожара в здании Минобороны назвали "аварийный режим электросети".
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Напомним:
- Вечером 5 апреля здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы вспыхнул пожар.