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В России заявили, что причиной пожара в Минобороны стал чайник

Алена МазуренкоСреда, 5 апреля 2023, 22:49
В России заявили, что причиной пожара в Минобороны стал чайник
скриншот

Российские оккупанты сообщили, что здание Минобороны России в центре Москвы загорелось из-за возгорания чайника.

Источник: прокремлевское издание "ТАСС"

Детали: В экстренных службах России заявили, что пожар в здании Минобороны начался из-за возгорания чайника.

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Вечером 5 апреля на улице Знаменка в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар на третьем этаже.

Ему был присвоен второй, повышенный номер сложности из пяти существующих. Позже его потушили.

Сначала причиной пожара в здании Минобороны назвали "аварийный режим электросети".

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Напомним: 

  • Вечером 5 апреля здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы вспыхнул пожар.

Темы: РосcияМинобороныпожар
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