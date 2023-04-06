Умер 55-летний мужчина, раненный в Бериславе россиянами

В больнице скончался раненый во время обстрела российской армией 5 апреля житель города Берислав, что в Херсонской области.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Дословно ОВА: "К сожалению, 55-летний мужчина, который вчера получил тяжелые ранения из-за вражеского обстрела Берислава, умер в больнице".

Детали: 5 апреля российские оккупанты ударили из артиллерии в центральную часть Берислава, в результате чего было повреждено здание магазина и один человек получил ранения.