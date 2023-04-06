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Во Львове сносят самострой УПЦ МП

Станислав ПогориловЧетверг, 6 апреля 2023, 10:54
Во Львове сносят самострой УПЦ МП
Фото Зубача в Facebook

В Сиховском районе Львова демонтируют незаконно возведенное культовое сооружение УПЦ МП.

Источник: заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач в Facebook

Прямая речь Зубача: "Община ПЦУ проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сыхове".

 

Детали: По его словам, работы по демонтажу незаконного сооружения начались после молитвы священника от ПЦУ.

 

Зубач добавил, что все происходит по закону. Полиция обеспечивает порядок и контролирует, чтобы обошлось без провокаций.

Что предшествовало: 5 апреля во Львове прихожане Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП принимали решение о переходе в Православную церковь Украины.

Темы: УПЦ МПЛьвов
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