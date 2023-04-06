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Журналисты нашли "небольшой дом" митрополита Павла на 580 квадратов

Ирина БалачукЧетверг, 6 апреля 2023, 10:49
Журналисты нашли небольшой дом митрополита Павла на 580 квадратов
Здесь и далее скриншоты из видео Віһцѕ.info

Журналисты Bihus.info показали "небольшую хату" митрополита Павла в с. Вороньков Киевской области – она оказалась двухэтажным домом на 580 кв.м со вспомогательными зданиями и беседкой за крепким и высоким забором.

Источник: Bihus.info

Прямая речь журналиста: "Для церковника небольшим домом является двухэтажный дом площадью 580 кв.м., построенный на участке площадью в 40 соток. На нем же расположен еще один двухэтажный гостевой дом площадью 170 кв.м., беседка и дом охраны. Очевидно, в последнем и заточили высокодуховного мученика". 

 

Детали: Журналист отмечает, что имение на улице Молодежной, 46 в Воронькове в 2016 году выставляли на продажу за 1 миллион 300 тысяч долларов. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогой мебелью. 

 

Указывалось, что пол покрыт мрамором и немецким паркетом и имеет подогрев. Люстры – чешские, а бытовая техника от дорого производителя. В описании отмечалось, что дом очень теплый и уютный.

Журналисты также заметили инициалы на стене – АП, или ЛП, которые могут совпадать с инициалами Павла Лебедя. 

 

Еще один дом митрополита Павла на 546 кв.м, по данным Bihus.info, расположен на Печерске. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Журналисты отмечают, что участок, на котором стоит имение, в конце 90-х и в начале нулевых "церковники тупо отжали у человека, чья семья жила здесь еще в начале 20-го века". 

 

Сообщается, что в двухэтажном доме с мансардой есть турецкая баня, сауна, бассейн, винотека и отдельный лифт. А его стоимость может составлять более миллиона долларов.

Предыстория:

  • 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • Во время судебного заседания возник вопрос о месте жительства Павла. Он просил в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста оставить его в Лавре, где он живет 29 лет. Однако прокуроры отметили, что прописан он по другому адресу, а Лавра принадлежит государству.
  • Павел заявил, что у него есть "небольшой дом", который он "продавал, но никто не купил". Он также рассказал, что все оттуда раздал – кровати, стиральные машинки, холодильник и т.д. – и сейчас там ничего нет. Но митрополит отметил, что теперь "ссылку надо там отбывать".
  • Суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест по адресу по улице Молодежная в с. Вороньков Бориспольского района Киевской области.

Темы: УПЦ МПнедвижимость
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