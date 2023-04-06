Журналисты нашли "небольшой дом" митрополита Павла на 580 квадратов

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Журналисты Bihus.info показали "небольшую хату" митрополита Павла в с. Вороньков Киевской области – она оказалась двухэтажным домом на 580 кв.м со вспомогательными зданиями и беседкой за крепким и высоким забором.

Источник: Bihus.info

Прямая речь журналиста: "Для церковника небольшим домом является двухэтажный дом площадью 580 кв.м., построенный на участке площадью в 40 соток. На нем же расположен еще один двухэтажный гостевой дом площадью 170 кв.м., беседка и дом охраны. Очевидно, в последнем и заточили высокодуховного мученика".

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Детали: Журналист отмечает, что имение на улице Молодежной, 46 в Воронькове в 2016 году выставляли на продажу за 1 миллион 300 тысяч долларов. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогой мебелью.

Указывалось, что пол покрыт мрамором и немецким паркетом и имеет подогрев. Люстры – чешские, а бытовая техника от дорого производителя. В описании отмечалось, что дом очень теплый и уютный.

Журналисты также заметили инициалы на стене – АП, или ЛП, которые могут совпадать с инициалами Павла Лебедя.

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Еще один дом митрополита Павла на 546 кв.м, по данным Bihus.info, расположен на Печерске.

Журналисты отмечают, что участок, на котором стоит имение, в конце 90-х и в начале нулевых "церковники тупо отжали у человека, чья семья жила здесь еще в начале 20-го века".

Сообщается, что в двухэтажном доме с мансардой есть турецкая баня, сауна, бассейн, винотека и отдельный лифт. А его стоимость может составлять более миллиона долларов.

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