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Суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца

Виктория Рощина, Валентина РоманенкоСуббота, 1 апреля 2023, 21:29
Суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца
Митрополит Павел в суде 1 апреля, фото: Виктория Рощина, УП

Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) до 30 мая по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: корреспондент УП, источник УП

Детали: Суд удовлетворил ходатайство следователей СБУ и Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Павел оправдывал вооруженную агрессию во время общения с верующими и негативно высказывался против ПЦУ, что могло вызвать агрессивное отношение к ним.

В ходатайстве речь идет о двух событиях: по данным следствия, в мае 2022 года во время телефонного разговора с Тамарой Федюк, Павел высказывал реплики, которые оправдывают агрессию РФ, а также он записал видеообращение к верующим УПЦ МП, в котором унижал ПЦУ и сказал "быть умными и не выполнять указания "безумных мучителей"".

Прокуроры отмечали риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства и просили избрать более мягкую меру пресечения – личное обязательство.

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"В обществе идет война между религиозными организациями. Церковь отделена от государства и оно не должно вмешиваться", – сказал адвокат подозреваемого Никита Чекман. Он также считает, что подозрение и риски являются необоснованными.

Он отметил, что в уголовном деле допрошены представители ПЦУ, которые являются оппонентами УПЦ.

Сам епископ УПЦ МП назвал подозрение политическим и заявил, что "всегда был против агрессии".

"Я бы хотел, чтобы Россия оставила нас в покое. Я ничего не сделал такого, чтобы меня в чем-то обвиняли. Я всегда был против агрессии. Я сейчас находится в Украине. Это моя земля", - сказал Павел.

Он также просил предоставить ему копию записей, на которые ссылается следствие и просил допросить потерпевших Романчука и Клоса, которые, по его словам, являются представителями ПЦУ, настроены против него и которых он не знает.

"Я знаю, что это политический заказ. Мне говорили перейти в ПЦУ. СБУ меня звали к директору музея и говорили, что против меня нужно возбудить уголовное дело. Так они и сделали. Я не буду разбираться кто, я не буду сводить счеты. Все принимаю, как волю Божью", - сказал митрополит УПЦ МП.

Также в суде Павел заявлял, что ему "угрожали повесить и убить". На вопрос о том, его ли это голос на опубликованных СБУ записях, он отметил: "Возможно, что-то в шутку и говорил такое".

Также во время судебного заседания возник вопрос о месте жительства Павла. Он просил в случае избрания меры пресечения в виде домашнего ареста оставить его в Лавре, где он живет 29 лет. Однако прокуроры отметили, что прописан он по другому адресу, а Лавра принадлежит государству.

Суд отправил его под круглосуточный домашний арест по адресу по улице Молодежная.

По данным источника УП, под домашним арестом митрополит Павел будет находиться в с. Вороньков Бориспольского района Киевской области с применением электронного браслета.

По состоянию на 21:50 Павлу не могли надеть электронный браслет, потому что он заявляет о проблемах с ногами. В суд должен прибыть врач. Позже браслет таки надели.

Предыстория:

  • 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
  • СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
  • Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
  • Судебное заседание по избранию меры пресечения Павлу перенесли на понедельник. Павел сказал, что плохо себя чувствует "из-за уровня сахара". Позже заседание переназначили на 18:30 субботы, согласовав принудительный привод Павла.

Темы: УПЦ МПсуд
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