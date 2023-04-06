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Россияне заявили, что в Брянскую область пыталась прорваться "украинская ДРГ"

Станислав ПогориловЧетверг, 6 апреля 2023, 12:47
Россияне заявили, что в Брянскую область пыталась прорваться украинская ДРГ
скриншот

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что на территорию региона пыталась прорваться группа украинских диверсантов.

Источник: Богомаз в Telegram

Прямая речь Богомаза: "Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек".

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Детали: Российский губернатор утверждает, что российские вооруженные силы нанесли "огневое поражение" Других подробностей губернатор не сообщил.

Что предшествовало: Перед этим в России заявили, что задержали пилота якобы украинского легкомоторного самолета, который разбился в Брянской области. Вблизи упавшего самолета якобы нашли присыпанные землей бронежилет и автомат.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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