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Укроборонпром с поляками будет делать танковые снаряды

Ирина БалачукЧетверг, 6 апреля 2023, 13:03
Укроборонпром с поляками будет делать танковые снаряды
Танковый снаряд калибра 125 мм. Фото Укроборонпрома

ГК "Укроборонпром" вместе с польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa будут совместно изготавливать снаряды калибра 125 мм для танков.

Источник: Укроборонпром в Telegram

Дословно Укроборонпром: "Одно из предприятий Концерна и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) заключили соглашение о взаимодействии в сфере производства танковых снарядов калибра 125 мм. Это произошло в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша".

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Детали: Согласно договору, новые производственные линии развернут в польских городах, поскольку есть высокие риски российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома.

Отмечается, что Украина для производства снарядов предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Недавно Укроборонпром начал производить 125-мм боеприпасы для танковой пушки совместно с одной из стран Североатлантического альянса.
  • Отмечается, что таким образом, Укроборонпром будет производить снаряды для танков сразу с двумя странами-членами НАТО.

Темы: УкроборонпромПольшаоружие
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