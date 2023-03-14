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"Укроборонпром" начал производство снарядов для 3-х типов танков ЗСУ

Станислав ПогориловВторник, 14 марта 2023, 13:07
Укроборонпром начал производство снарядов для 3-х типов танков ЗСУ
Фото: пресс-служба "Укроборонпрома"

Государственный концерн "Укроборнпром" в партнерстве с одной из стран НАТО развернул производство 125-мм снарядов для танков, которые находятся на вооружении защитников.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Дословно: "По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т- 64, Т-72 и Т-80, которыми Силы безопасности и обороны Украины бьют оккупантов".

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Детали: Сообщается, что это уже второй боеприпас, производство которого предприятия Концерна развернули в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом.

В госконцерне напомнили, что в целом Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов участвуют украинцы: конструкторы, технологи, токари, литейщики и т.д.

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Также недавно "Укроборонпром" подписал с Минобороны контракт на поставку 120-мм минометных мин, изготавливаемых во взаимодействии с одной из стран-участников Североатлантического альянса.

Темы: УкроборонпроморужиевойнаУкраина
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