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Подоляк заявил, что Украина не собирается торговаться с Россией по Крым

Станислав ПогориловЧетверг, 6 апреля 2023, 14:17
Подоляк заявил, что Украина не собирается торговаться с Россией по Крым
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на любые территориальные уступки России, в том числе не будет договариваться с россиянами относительно будущего оккупированного Крыма.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров с РФ является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины 1991 года. Включая Крым".

Детали: По его словам, о каких-либо территориальных уступках или торге "нашими суверенными правами не может идти речи".

Что предшествовало: Перед этим один из советников президента Владимира Зеленского Андрей Сибига в интервью  Financial Times заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с Россией, если ВСУ достигнут границы оккупированного Россией полуострова.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не означает, что мы исключаем путь освобождения (Крыма) нашей армией", - сказал он.

Темы: КрымвойнаУкраинаРосcия
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