В ОП не исключают переговоров с РФ по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ
Один из советников президента Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с Россией, если ВСУ достигнут границы оккупированного Россией полуострова.
Источник: Сибига в интервью Financial Times
Прямая речь: "Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса...
Это не означает, что мы исключаем путь освобождения (Крыма) нашей армией".
Детали: Отмечается, что его слова стали "наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ" с апреля 2022 года.
Кроме того слова Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия".
Президент Зеленский исключил мирные переговоры с РФ до тех пор, пока российские войска не оставят всю территорию Украины, включая Крым.
Сибига занимается вопросами внешней политики в Офисе президента.
По его словам, президент и его помощники сейчас говорят о Крыме, поскольку украинская армия приближается к началу контрнаступления.
Пресс-секретарь Зеленского не ответил на запросы FT о комментариях.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну, поскольку сейчас недостаточно оружия.
- Заместитель министра обороны призывает украинцев не спрашивать у военных, когда состоится контрнаступление, чтобы не мешать им работать.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал, что украинский Генштаб планирует контрнаступление на нескольких направлениях, но все зависит от погодных условий. Также военные выжидают "подходящий момент", но Резников считает, что это случится в апреле-мае.
- С западным вооружением и вновь созданными штурмовыми подразделениями Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению, но суровым испытанием будет восстановление потерь и сохранение мотивации уставших войной войск.