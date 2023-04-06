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В ОП не исключают переговоров с РФ по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ

Алена МазуренкоЧетверг, 6 апреля 2023, 00:05
В ОП не исключают переговоров с РФ по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ
Андрей Сибига фото: wikipedia

Один из советников президента Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма с Россией, если ВСУ достигнут границы оккупированного Россией полуострова.

Источник: Сибига в интервью Financial Times

Прямая речь: "Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса...

Это не означает, что мы исключаем путь освобождения (Крыма) нашей армией".

Детали: Отмечается, что его слова стали "наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ" с апреля 2022 года.

Кроме того слова Сибиги могут успокоить западных чиновников, которые "скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и опасаются, что любая попытка сделать это военным путем может подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия".

Президент Зеленский исключил мирные переговоры с РФ до тех пор, пока российские войска не оставят всю территорию Украины, включая Крым.

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Сибига занимается вопросами внешней политики в Офисе президента.

По его словам, президент и его помощники сейчас говорят о Крыме, поскольку украинская армия приближается к началу контрнаступления.

Пресс-секретарь Зеленского не ответил на запросы FT о комментариях.

Напомним: 

Темы: Офис президентаКрымпереговорыконтрнаступление
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