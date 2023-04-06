Пьяное ДТП: суд отправил Ступку под ночной домашний арест

Суд отправил под ночной домашний арест актера Остапа Ступку, который попал в ДТП в Киеве.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь: "Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня включительно".

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Детали: Кроме того, суд обязал подозреваемого: не отлучаться с места жительства; прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову; сообщать следователю об изменении места жительства, регистрации, работы или средств связи; не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя; сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.

После освобождения в зале Шевченковского суда Ступка попросил прощения и пообещал помогать потерпевшему всем, чем сможет.

Что предшествовало: 4-го апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Эту информацию подтвердили УП источники в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, который был припаркован на остановке. Мужчина, который находился в этом авто, был госпитализирован.

Правоохранители объявили Ступке подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения.