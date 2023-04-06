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Си заявил Макрону о готовности "упорно работать" для мира в Украине - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 18:00

После переговоров Си Цзиньпина и Эмманюэля Макрона в Пекине в четверг Китай выразил готовность работать вместе с Францией над достижением прекращения войны в Украине путем переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщил французский дипломатический источник.

"Президент (Макрон - ред.) и Си договорились "упорно работать", чтобы ускорить окончание войны и добиться начала переговоров при полном соблюдении международного права", - сообщил источник.

Собеседник Reuters не предоставил конкретных деталей о том, изменил ли Китай свою позицию по войне в Украине, но сообщил, что стороны договорились о дальнейших переговорах.

По словам источника агентства, Си Цзиньпин также отметил, что готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому "в удобное для него время".

В заявлении после встречи с Макроном лидер Китая призвал Украину и Россию возобновить мирные переговоры и найти политическое решение конфликта.

В свою очередь президент Франции заявил, что встреча была "откровенной и конструктивной", и призвал Китай не поставлять ничего, что Россия может использовать "в своей войне в Украине".

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В то же время издание Politico констатировало, что президент Китая Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции относительно войны России в Украине после переговоров в четверг с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Темы: КитайСи ЦзиньпинУкраинавойна
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