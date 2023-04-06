Взрывы опять прогремели в оккупированном Мелитополе
Четверг, 6 апреля 2023, 21:18
На севере оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области опять прогремели несколько взрывов.
Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах".
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Детали: Подробности этих событий городской голова пообещал сообщить позже.
Что предшествовало: Ночью 6 апреля в Мелитополе также раздавались мощные взрывы. Оказалось, что взрывалось в районе аэродрома, где расположена база оккупантов. Это тоже северная часть города.