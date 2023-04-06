Взрывы опять прогремели в оккупированном Мелитополе

На севере оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области опять прогремели несколько взрывов.

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Громко на пока оккупированной Мелитопольщине. Жители сообщают о нескольких громких взрывах на севере Мелитополя и в окрестных селах".

Детали: Подробности этих событий городской голова пообещал сообщить позже.

Что предшествовало: Ночью 6 апреля в Мелитополе также раздавались мощные взрывы. Оказалось, что взрывалось в районе аэродрома, где расположена база оккупантов. Это тоже северная часть города.