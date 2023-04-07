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Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
ДЖОН КИРБИ, ФОТО GETTY IMAGES

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вправе самостоятельно решать, готов ли он вести переговоры с РФ.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ" 

Прямая речь: "Только президент Зеленский может определить, готов ли, и когда он готов вести переговоры (с Россией – ред.), в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины".

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Детали: Соответствующее заявление Кирби сделал в ответ на сообщения СМИ о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.

Напомним: Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться только на заявления самого Владимира Зеленского в том, что касается перспектив переговоров с Россией.

Темы: ЗеленскийСША
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