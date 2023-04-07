Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что президент Украины Владимир Зеленский вправе самостоятельно решать, готов ли он вести переговоры с РФ.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Только президент Зеленский может определить, готов ли, и когда он готов вести переговоры (с Россией – ред.), в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины".

Детали: Соответствующее заявление Кирби сделал в ответ на сообщения СМИ о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с РФ по Крыму.

Напомним: Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров посоветовал ориентироваться только на заявления самого Владимира Зеленского в том, что касается перспектив переговоров с Россией.