Оккупанты 4 дня свозили технику, это все взорвалось – мэр Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что взрывы вблизи Мелитополя вечером 6 апреля прозвучали в месте, где была сосредоточена техника и личный состав оккупантов – захватчики это все свозили в течение 4 дней.

Источник: Федоров в эфире национального марафона

Прямая речь Федорова: "Вчера примерно в половине девятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе – поселке Веселое. До этого была информация, что враг уже 4 дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав.

Враг пытался это делать во время выключенной мобильной связи и интернета в этом поселке, чтобы наши жители не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам. Но не удалось это скрыть".

Детали: Мэр напомнил, что на этой же неделе раздавались взрывы в районе мелитопольского аэродрома. По его данным, за день до этого захватчики вертолетами свозили на аэродром много своего сверхважного груза.

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. И такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди оккупантов", – подытожил Федоров.

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