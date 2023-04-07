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Разведка Британии: Россия усилила район Бахмута и имеет определенные успехи

"Европейская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 09:47
Разведка Британии: Россия усилила район Бахмута и имеет определенные успехи
Поврежденная многоэтажка в Бахмуте. Фото УП

Россия перебросила дополнительные войска в район Бахмута и стала эффективнее использовать артиллерию в этом районе, достигая определенных успехов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в пятницу.

Согласно сводке, в последние дни российские войска восстановили определенный импульс в битве за Бахмут, тогда как с конца марта 2023 года их продвижение в этом районе в значительной степени остановилось.

Россия достигла дальнейших успехов, и теперь, очень вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка, констатировали в британском ведомстве.

Ключевой маршрут снабжения Украины, дорога 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой.

"Российские регулярные войска, вероятно, включая воздушно-десантные войска, очевидно, усилили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе. Существует реальная возможность того, что на местном уровне командиры "Вагнера" и российского Минобороны приостановили свою вражду и улучшили сотрудничество", – говорится в обзоре британского разведывательного сообщества.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник заявил, что украинская сторона продолжает "упорно бороться за Бахмут" вопреки утверждениям российских пропагандистов.

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Комментарий Кирби появился после того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обнародовал видео, на котором над админзданием Бахмута якобы подняли российский флаг.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что россияне далеки от того, чтобы захватить город Бахмут в Донецкой области, а вокруг админздания горсовета идут бои.

Темы: БахмутРосcиявойнаразведка
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